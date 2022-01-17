Ці події посилили побоювання щодо більш жорсткого регулювання цієї сфери у Казахстані. На масові протести у країні відреагувала й головна криптовалюта світу, яка почала знецінюватися.

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Що відбувається з майнерами у Казахстані

Відключення урядом інтернету під час масових протестів у країні, яка має статус другого за величиною у світі центру майнінгу, спричинило зниження глобальної обчислювальної потужності біткойна приблизно на 13%,адже центри обробки даних, які використовуються для майнінгу цифрових монет, були виведені з мережі.

Алан Дорджієв з Національної асоціації індустрії блокчейну і центрів обробки даних в Казахстані, яка представляє 80% легальних майнінгових компаній в країні, розповів, що більшість виробників криптовалют тепер знову в мережі. Водночас відновлення діяльності може викрити низку проблем, які виникнуть у криптоіндустрії. Таку думку висловили чотири основних майнери, деякі з яких додали, що вони або їхні клієнти можуть шукати інші країни для роботи.

Що буде з майнінгом у Казахстані / Фото Getty Images

За словами майнерів, відключення Інтернету викликало нову хвилю занепокоєння щодо стабільності та перспектив бізнесу через посилення нагляду зі сторони держави. Наприклад, майнер, який переніс свої операції до Казахстану з Китаю через дешеву енергію, сказав, що ця ситуація змусила його звернути увагу на перенесення операцій до Північної Америки чи Росії.

Два чи три роки тому ми називали Казахстан раєм для індустрії майнерів через стабільну політичну обстановку та стабільну електроенергію,

– розповів майнер.

Він додав, що в індустрії оцінюють ситуацію. Цілком ймовірно, вони залишать частину свого хешрейта в Казахстані, а частину перенести в інші країни.

Що таке хешрейт Це одиниця вимірювання обчислювальної потужності мережі біткойн. Ця мережа повинна виконувати потужні математичні операції для гарантування безпеки.

Наразі влада Казахстану намагається зрозуміти, як оподатковувати та регулювати цю сферу. Ускладнює цю ситуацію, те що цей бізнес переважно підпільний та перебуває в іноземній власності. Минулого року країна заявила, що планує боротися з незареєстрованими "сірими" майнерами, які, за її оцінками, можуть споживати вдвічі більше енергії, ніж їхні колеги, які працюють законно. На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 42 748 доларів за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 809,28 мільярда доларів, інформує CoinDesk.