Пузырь крипторынка лопнет в любой момент, — основатель Ethereum

На прошлой неделе рынок криптовалют подвергся серьезному коллапсу, потеряв около 35% общей капитализации за один день. Виталик Бутерин, самый молодой криптомиллирдер и основатель Ethereum этого ожидал.

27-летний Виталик Бутерин признал, что криптовалюты в пузырьке, но трудно спрогнозировать, когда он лопнет.

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Она могла лопнуть уже ... Или это может произойти через несколько месяцев,

– сказал Бутерин.

Стоимость Ethereum

В среду, 19 мая, цена Ethereum упала до 2092 долларов, то есть за день обвалилась на 41%. По состоянию на 24 мая (9:34) Ethereum стоит 2143 долларов, по данным Coindesk.

Исторического максимума криптовалюта достигла 12 мая –

Это падение криптовалюты унесло в Виталика Бутерина статус самого молодого в мире криптомильярдера. С 1,4 миллиарда долларов его состояния упали до 850 миллионов долларов.

Сейчас Ethereum является второй валютой по рыночной капитализации, уступая только биткоину. Одной из причин популярности является то, что он используется в транзакциях NFT. Подробнее о них читайте в нашем материале.

Причины крушения криптовалюта

Маск заявил, что Tesla отказалась от биткоина как способа оплаты через не экологичность его майнинга. Позже инвесторы неправильно интерпретировали слова Маск в твиттере, подумав, что компания лишилась всех биткоинов.

Китай запретил банкам и платежным сервисам операции с криптовалютой, что стало очередным шагом КНР в отторжении крипторынка.

Однако со временем ситуация стабилизировалась: Маск заверил, что Tesla не продавала биткоинов и не собирается этого делать даже несмотря на резкое их падение.