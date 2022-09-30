Индекс Московской биржи упал до отметки 1950, приблизившись к минимуму за 5 лет. В конце месяца этот показатель потерял около 20%.
Достойно внимания Новый протокол Ethereum: что это означает для мира криптовалют
Реакция рынка на аннексию территорий Украины
Очевидно, что главным фактором влияния на акции российских компаний были угроза военной эскалации и признания Россией псевдореферендумов, которые враг незаконно провел на оккупированных территориях Украины. Отметим, что официальный Киев и страны Запада не признают эти результаты.
Реакция рынка на эти события не заставила себя ждать. На момент создания этого материала, ценные бумаги российских компаний демонстрируют такую динамику, согласно данным Trading Economics :
- компания "Газпром" потеряла 5,17%;
- тогда как для "роснефти" спад составил 1%;
- акции Новатек подешевели на 1,14%;
- активы "Сбербанка" уже стоят на 3,17% меньше;
- акции "ФосАгро" упали на 11,04%;
- тогда активы компании "Сургутнефтегаз" потеряли 1,89%.
В целом с начала 2022 года Индекс Московской биржи рухнул на 51,86%, по данным Investing.com. Сейчас этот показатель колеблется на уровне 1982 года, тогда как минимально с начала торгового дня он падал до 1,873.