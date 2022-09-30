Индекс Московской биржи упал до отметки 1950, приблизившись к минимуму за 5 лет. В конце месяца этот показатель потерял около 20%.

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Реакция рынка на аннексию территорий Украины

Очевидно, что главным фактором влияния на акции российских компаний были угроза военной эскалации и признания Россией псевдореферендумов, которые враг незаконно провел на оккупированных территориях Украины. Отметим, что официальный Киев и страны Запада не признают эти результаты.

К теме! Это не первый обвал акций русских компаний на рынке. Буквально 4 дня назад Индекс Московской биржи потерял почти 9% и рухнул ниже важной отметки. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, это минимальное значение с 2017 года.

Реакция рынка на эти события не заставила себя ждать. На момент создания этого материала, ценные бумаги российских компаний демонстрируют такую динамику, согласно данным Trading Economics :

компания "Газпром" потеряла 5,17% ;

; тогда как для "роснефти" спад составил 1%;

акции Новатек подешевели на 1,14% ;

; активы "Сбербанка" уже стоят на 3,17% меньше;

меньше; акции "ФосАгро" упали на 11,04%;

тогда активы компании "Сургутнефтегаз" потеряли 1,89%.

В целом с начала 2022 года Индекс Московской биржи рухнул на 51,86%, по данным Investing.com. Сейчас этот показатель колеблется на уровне 1982 года, тогда как минимально с начала торгового дня он падал до 1,873.