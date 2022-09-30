Індекс Московської біржі впав до позначки у 1950, наблизившись до мінімуму за 5 років. Наприкінці місяці цей показник втратив приблизно 20%.

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Реакція ринку на анексію територій України

Очевидно, що головним факторами впливу на акції російських компаній були загроза військової ескалації та визнання Росією псевдореферендумів, які ворог незаконно провів на окупованих територіях України. Наголосимо, що офіційний Київ та країни Заходу не визнають цих результатів.

До теми! Це не перший обвал акцій російських компаній на ринку. Буквально 4 дні тому Індекс Московської біржі втратив майже 9% та обвалився нижче важливої позначки. Це сталося вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, це мінімальне значення з 2017 року.

Реакція ринку на ці події не забарилися. На момент створення цього матеріалу, цінні папери російських компаній демонструють таку динаміку, згідно з даними Trading Economics:

компанія "Газпром" втратила 5,17% ;

; тоді як для "роснефті" спад склав 1%;

акції Новатек подешевшали на 1,14% ;

; активи "Сбербанку" вже коштують на 3,17% менше;

менше; акції "ФосАгро" впали на 11,04%;

тоді активи компанії "Сургутнафтогаз" втратили 1,89%.

Загалом з початку 2022 року Індекс Московської біржі обвалився на 51,86%, за даними Investing.сom. Наразі цей показник коливається на рівні 1982, тоді як мінімально з початку торгового дня він падав до 1,873.