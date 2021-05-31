Прыгнет ли биткоин до 100 тысяч долларов: прогнозы экспертов

Похоже, что турбулентность в течение нескольких последних недель не уничтожила шансы биткойнов достичь новых рекордных уровней. О прогнозах относительно будущего криптовалюта читайте на Финансы 24.

Скорее всего в течение нескольких ближайших недель можно ожидать неустойчивых торговых условий. Однако, прогноз по развитию биткоина является положительным.

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Позиции биткоина на рынке

По состоянию на 31 мая стоимость биткоина доросла до 36 тысяч долларов. За последние 24 часа этот показатель упал на 1,72%. Максимально цена цифровой валюты выросла почти до 65 тысяч долларов. Эксперты считают, что биткоин имеет потенциал достичь в разы высших позиций.

Биткоин уже начал двигаться по направлению к 60 тысячам долларов, и главным вопросом остается когда криптовалютам пересечет этот барьер. Именно так считает стратег по криптовалютам Джоэл Крюгер с LMAX Digital.

Биткоин укрепляет позиции на рынке / Инфографика CoinDesk

Что ждет криптовалюту дальше

Крюгер считает, что шансы биткоина на успех имеют конструктивный характер и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. Кроме того, он добавил, что цена имеет тенденции опережать факт принятия.

На данный момент мы считаем, что наступила фаза, когда рынке необходимо время на паузу для размышлений после последствий замечательного пробега. Хотя мы не исключали возможность мощных неудач в этом году, мы уверены, что любые дополнительные снижения будут очень хорошо поддержаны на уровне более 20 000 долларов США перед вероятным толчком к рекордно высоких показателей,

– рассказал эксперт.

Глава платформы для создания криптовалютного капитала Dacxi Кэтрин Вуллер считает, что лидер рынка на пути к рекордной отметки в 100 тысяч долларов. По ее словам, даже несмотря на падение доход биткоина все еще оценивают в колоссальных 260% в течение года. Эксперты прогнозируют, что перед достижением нового исторического максимума возможен временный спад.

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Последние события на рынке криптовалют показали, что движущей силой распродажи стали розничные, а не институциональные инвесторы. Еще одной положительной новостью, которая усиливает позиции биткоина, является решение PayPal позволить своим клиентам передавать цифровые монеты третьим лицам. Ситуацию также подогревают слухи о росте аппетита со стороны Apple Pay.

Обвал биткоина: главные причины: