Кто имеет право на такую доплату?
Правила предоставления этой доплаты к пенсии определяется постановлением № 647 "О перечне населенных пунктов, которым предоставляется статус горных".
Сейчас статус горных имеют такие районы в регионах:
- Закарпатский регион: Тячевский, Мукачевский, Ужгородский, Тячевский, Хустский районы.
- Ивано-Франковский: Ивано-Франковский, Верховинский, Калушский, Косовский, Коломыйский, Надворнянский.
- Черновицкий: Вижницкий, Черновицкий.
- Львовский: Стрыйский, Дрогобычский, Самборский.
Заметим, сейчас на такую помощь имеют право не только местные жители, но и ВПО. Однако и здесь есть важное условие. Переселенцы, чтобы получить такую помощь, обязаны прожить в горном районе более 6 месяцев.
Размер этой надбавки составляет 20%. Согласно решению правительства, ее продолжат предоставлять до конца текущего года, говорится в постановлении Кабмина №225.
Дополнительными условиями для получения этой доплаты является то, что:
- лицо не находится за границей;
- не платит ЕСВ в другом населенном пункте;
- проживает или работало не менее 6 месяцев на территории населенного пункта, который имеет статус горного.
Почему такую выплату могут отменить?
Такая доплата не будет начисляться, если лицо получает пенсию или государственную помощь в другом населенном пункте. Также играет роль, если человек находился за границей более 60 календарных дней подряд. Исключением из этого правила является ситуация, когда на такие обстоятельства есть обоснованные причины. К таким, например, принадлежит реабилитация за рубежом.
Кроме этого, доплата может не начисляться, если лицо не проживает в горном населенном пункте более 6 месяцев подряд. Или же отмена произойдет в случае, когда лицо не работает на территории населенного пункта со статусом горного в течение аналогичного периода.