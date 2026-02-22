Кого оставят без пенсии на несколько месяцев?
Часть украинских пенсионеров рискует временно остаться без выплат из-за невыполнения обязательных процедур, предусмотренных правительственными решениями. А именно требования постановления Кабинета Министров №299.
Оно обязывало отдельные категории граждан до конца 2025 года пройти физическую идентификацию и подтвердить отсутствие получения пенсии от России.
В случае невыполнения требований начисление пенсии должно быть приостановлено. Для отдельных лиц это означает отсутствие выплат в течение двух-трех месяцев, то есть фактически полную потерю единственного источника дохода на этот период.
- В первую очередь это касается внутренне перемещенных лиц, которые выехали с временно оккупированных территорий, а также пенсионеров, находящихся за рубежом или проживающих на оккупированных территориях.
- В то же время, по оценкам правозащитников, на практике проблема затронула более широкий круг лиц, в том числе тех, кто находится на подконтрольной территории и ранее взаимодействовал с Пенсионным фондом Украины.
Важно! Если причиной стало именно непрохождение идентификации, после урегулирования этого вопроса пенсия подлежит восстановлению с компенсацией за все пропущенное время.
То есть речь идет о временном блокировании выплат, которое можно устранить при условии выполнения установленных процедур.
У кого могут удержать часть пенсии?
В случае, когда пенсионер находится на полном государственном обеспечении, в частности в стационарном социальном или медицинском учреждении, порядок выплаты пенсии меняется, объяснили в Пенсионном фонде.
Важно! Лицу перечисляется 25% от назначенного размера пенсии, тогда как остальные средства направляется на финансирование его содержания соответствующим учреждением.
В то же время закон предусматривает исключения. Пенсионеры, которые имеют особые заслуги перед государством, а также те, кто временно покидает заведение (например, в отпуск или на лечение), могут получать пенсию в полном объеме.
Отдельная норма действует в отношении детей-сирот, которые находятся на полном государственном содержании. Для них выплата также осуществляется без уменьшения.
Могут ли забрать пенсию за долги?
Часть пенсионеров может столкнуться с уменьшением фактического размера выплат в случае наличия подтвержденных долговых обязательств.
В рамках исполнительного производства по решению суда с пенсии допускается принудительное взыскание средств для погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги, алиментов или возмещения причиненных убытков.
Размер отчислений может составлять от 20% до 50% пенсионной выплаты в зависимости от характера обязательства. Удержания осуществляются после обязательных начислений и с учетом установленных законом ограничений, чтобы обеспечить минимальный гарантированный уровень дохода.