Кого оставят без пенсии на несколько месяцев?

Часть украинских пенсионеров рискует временно остаться без выплат из-за невыполнения обязательных процедур, предусмотренных правительственными решениями. А именно требования постановления Кабинета Министров №299.

Оно обязывало отдельные категории граждан до конца 2025 года пройти физическую идентификацию и подтвердить отсутствие получения пенсии от России.

В случае невыполнения требований начисление пенсии должно быть приостановлено. Для отдельных лиц это означает отсутствие выплат в течение двух-трех месяцев, то есть фактически полную потерю единственного источника дохода на этот период.

В первую очередь это касается внутренне перемещенных лиц, которые выехали с временно оккупированных территорий, а также пенсионеров, находящихся за рубежом или проживающих на оккупированных территориях.

В то же время, по оценкам правозащитников, на практике проблема затронула более широкий круг лиц, в том числе тех, кто находится на подконтрольной территории и ранее взаимодействовал с Пенсионным фондом Украины.

Важно! Если причиной стало именно непрохождение идентификации, после урегулирования этого вопроса пенсия подлежит восстановлению с компенсацией за все пропущенное время.

То есть речь идет о временном блокировании выплат, которое можно устранить при условии выполнения установленных процедур.

У кого могут удержать часть пенсии?

В случае, когда пенсионер находится на полном государственном обеспечении, в частности в стационарном социальном или медицинском учреждении, порядок выплаты пенсии меняется, объяснили в Пенсионном фонде.

Важно! Лицу перечисляется 25% от назначенного размера пенсии, тогда как остальные средства направляется на финансирование его содержания соответствующим учреждением.

В то же время закон предусматривает исключения. Пенсионеры, которые имеют особые заслуги перед государством, а также те, кто временно покидает заведение (например, в отпуск или на лечение), могут получать пенсию в полном объеме.

Отдельная норма действует в отношении детей-сирот, которые находятся на полном государственном содержании. Для них выплата также осуществляется без уменьшения.

Могут ли забрать пенсию за долги?