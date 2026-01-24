Кому могут отменить субсидию в феврале?

В феврале 2026 года части домохозяйств могут пересмотреть или прекратить жилищные субсидии. Причина кроется в плановом обновлении данных о доходах и применения действующих правил назначения помощи, напоминает Пенсионный фонд Украины.

Интересно Наибольший рост за последние годы: кому пересчитают пенсии уже в марте

Субсидия предоставляется только тем семьям, для которых оплата жилищно-коммунальных услуг превышает определенную долю от совокупного дохода. Если во время проверки выяснится, что доходы выросли, в частности из-за индексации пенсий или зарплат, то право на помощь может быть потеряно.

В таких случаях выплаты или прекращают, или пересчитывают в меньшую сторону.

Сворачивают ли финансирование субсидий в Украине?

По данным Пенсионного фонда, в 2024 году субсидии в неотапливаемый период получали более 2,2 миллиона домохозяйств, а зимой – до 3,4 миллиона семей. В то же время уже с 2025 года количество получателей начало уменьшаться, поэтому эта тенденция сохраняется и в начале 2026 года.

В то же время речь не идет о сворачивании социальной поддержки. Государство лишь переходит к более адресной модели, при которой помощь направляется прежде всего тем, кто действительно не может самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

Интересно! У бюджете на 2026 год на льготы и субсидии предусмотрено более 42 миллиардов гривен, а ключевым критерием остается уровень доходов домохозяйства.

Какие условия получения субсидии?