США добавили китайского государственного производителя интегрированных полупроводниковых устройств, специализирующегося на микросхемах флэш памяти YMTC, а также еще 30 компаний в специальный список.

Новые ограничения для китайских компаний от США

Именно эти компании американские чиновники не смогли проинспектировать. Это шаг американских властей усилил напряжение в отношениях между странами, с двумя крупнейшими экономиками мира. Кроме того, это может привести к новым и более строгим ограничениям в будущем.

Решение по китайским компаниям – это первая ласточка из ряда новых ограничений, касающихся экспорта технологий в Китай, направленных на блокирование военных достижений. В частности, речь идет об ограничении доступа к инструментам производства микросхем для китайских фирм, включая Yantze Memory Technologies Co (YMTC). Позиции компании на рынке, на момент создания этого материала, согласно Yahoo!Finance:

Акции компании торгуются по цене на уровне 15,07 юаня за штуку (2,10 доллара США);

за штуку (2,10 доллара США); Рыночная капитализация компании составляет почти 3 миллиарда юаней или 418,4 миллиона долларов.

Американские сенаторы как из демократической, так и из консервативной партий призвали внести компанию YMTC в черный список США. Главное основание – эта компания, согласно данным администрации Байдена, представляет прямую угрозу для американских компаний, специализирующихся на микросхемах.

Китайская компания Yantze Memory Technologies Co также является фигурантом расследования Министерства торговли США из-за нарушения экспортного контроля страны путем продажи чипов уже входящей в черный список китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co Ltd.