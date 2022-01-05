Противостояние Литвы и Китая: от кого страна ЕС может получить сотни миллионов долларов
Источник:ABC News
Литва и Китай пока имеют достаточно сложные отношения. Однако европейская страна может рассчитывать на поддержку Тайваня в этой ситуации. Речь идет о миллионных инвестициях.
Тайвань создает специальный инвестиционный фонд на 200 миллионов долларов и готовит другие меры для того, чтобы помочь Литве противостоять экономическому давлению со стороны Китая.
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Тайвань инвестирует сотни миллионов долларов в Литву
Глава официального представительства Тайваня в Литве Эрик Хуанг рассказал, что эти средства используют для инвестиций в экономику страны и на помощь ее бизнесу. Тайвань сделает акцент на:
- полупроводниках,
- лазерных технологиях,
- биотехнологиях,
- других ключевых отраслях.
Отношения между Китаем и Литвой ухудшились после того, как официальный Вильнюс согласился открыть представительство Тайваня на своей территории. Кроме того, Литва нарушила дипломатический обычай, позволив тайваньскому ведомству отказаться от названия Китайский Тайбэй – термин, который используют другие страны, для того, чтобы не оскорблять Пекин. Китай считает Тайвань частью своей территории без права на международно-правовое признание.
Офис Тайваня, де-факто посольство, был открыт в ноябре. Литва планирует открыть собственный торговый офис на Тайване позже в этом году. Это вызвало возмущение Китая, который отозвал своего посла в Вильнюсе и выдворил посла Литвы в Пекине. Литва, являющаяся членом ЕС и НАТО, закрыла свое посольство в Пекине из-за спора.
В Тайване добавили, что готовы помочь Литве в возобновлении торговли. Представитель МИД Китая назвал новости о блокировании импорта из Литвы или давлении на транснациональные компании, ведущие бизнес с этой страной, ложными. С другой стороны, премьер-министр Литвы во вторник обсудил эту ситуацию с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Последняя призвала Европейский Союз поддержать страну из Балтийского региона.
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Больше новостей о Тайване и Китае:
- США и Япония готовы защитить Тайвань, если Китай решит силой аннексировать остров. Вооруженные силы этих стран даже разработали общий военный план.
- Тайвань призвал Китай рационально оценивать свои силы и воздержаться от военного авантюризма. Кроме того, глава администрации Тайваня добавила, что военные методы не являются вариантом для разрешения разногласий между странами, а такие конфликты повлияют на экономическую стабильность.