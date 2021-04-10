Американская компания Impossible Foods, которая специализируется на создании искусственного мяса, планирует в течение следующих 12 месяцев провести листинг на бирже. Какие факторы повлияли на ее капитализации – читайте дальше.

Спрос на "мясные" продукты растительного происхождения растет бешеными темпами. Популярность искусственного мяса в мире обусловлена ​​и экологическими, и этическими аспектами, которые распространены в современном социуме.

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Спрос и предложение

Подтверждением этого является капитализация Impossible Foods в 10 миллиардов долларов. Компания рассматривает, по меньшей мере два варианта, выхода на рынок акций:

слияние с SPAC,

традиционное IPO.

SPAC – это компания, созданная специально для объединения с другой частной фирмой, которая намерена выйти на биржу без IPO. IPO – это первая публичная продажа акций частной компании.

Решение производителя искусственного мяса будет зависеть от ситуации на рынке. Кроме того, есть информация, что Impossible Foods может привлечь еще один частный раунд инвестиций. Последний раз стоимость компании оценили в 4 миллиарда долларов.

Средства в компанию вкладывают не только фонды Khosla Ventures и Horizons Ventures, но и известные люди. Среди них: теннисистка Серена Уильямс и рэпер Jay-Z. По данным PitchBook, с 2011 года Impossible Foods привлекла 1,5 миллиарда долларов от частных инвесторов.

Impossible Foods оценили в 10 миллиардов долларов / Фото unsplash

Борьба за рынок

Ассоциация пищевых продуктов на основе растений (PBFA) сообщила, что в 2020 году розничная торговля искусственного мяса достигла отметки в 7 миллиардов долларов. В процентном эквиваленте объемы продаж выросли на 27% всего за год.

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Главным конкурентом американской компании на рынке является производитель искусственного мяса Beyond Meat, капитализация которого составляет 11 миллиардов долларов. Среди инвесторов компании – Билл Гейтс и Леонардо Ди Каприо. Конкурент Impossible Foods вышел на биржу в 2019 году. Тогда фирму оценили в 1,7 миллиарда долларов.

Компания продает свои товары в продуктовых магазинах и сотрудничает с Burger King и Disney. По данным Impossible Foods , количество торговых точек, где продают бургеры с искусственным мясом, их производства, выросла с 150 до 20 тысяч .