Глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас предупредил, что при провале кампании по установлению регулирования на рынке криптовалют может спровоцировать следующий финансовый кризис.

Обратите внимание Актуальные активы этой зимы: советы от экспертов и главные факторы влияния

В Индии сделали важное заявление о криптовалютах

По словам главы индийского банка, криптовалюты связаны с неотъемлемыми и серьезными рисками для макроэкономической и финансовой стабильности страны.

Если криптовалюты будут расти, запомните мои слова, наступит следующий финансовый кризис,

– добавил банкир.

На сегодняшний день основная проблема для Резервного банка Индии – отсутствие базовой ценности криптовалют. Шактиканта Дас добавил, что деятельность связана с этими активами – это на 100% спекуляции.

Важно отметить, что заявления главы индийского центробанка прозвучали на фоне масштабного кризиса на рынке криптовалют, уничтожившего миллиарды долларов. Напомним, что недавно мир всколыхнул коллапс мощной криптобиржи FTX, которая была одним из лидеров рынка.

Например, Дас вспомнил, что все больше центробанков в мире преследуют цель начать использовать собственные цифровые валюты, поскольку они избегают частных криптовалют. Ранее в этом месяце центральный банк Индии протестировал свою цифровую валюту.

Добавим больше актуальных новостей из мира финансов: