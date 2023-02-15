В центре событий бренд кроссовок Yeezy от Канье Уеста. Компания Adidas окончательно разорвала любое сотрудничество с репером в октябре 2022 года, отметив, что антисемитские заявления музыканта противоречат ее ценностям.

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Компания Adidas готовится к серьезным потерям в 2023 году

Недавно в Adidas сообщили о реальной возможности потерять в текущем году 1,3 миллиарда долларов от продаж в годовом расчете и 500 миллионов евро (533 миллиона долларов) операционной прибыли. В настоящее время компания пытается понять, что делать с кроссовками Yeezy. Среди вариантов – перепрофилирование части линии обуви или списание.

Если корпорация решит реализовать второй сценарий, ее операционные потери за 2023 год могут сложить примерно 750 миллионов долларов. Издание Financial Times добавляет, что впервые за 31 год Adidas отчитается о потере прибыли. На фоне этих заявлений акции немецкого компании упали на 10%.

Цифры говорят сами за себя. Пока мы не работаем так, как должны. 2023 год будет годом формирования базы, на основе которой снова удастся стать прибыльной компанией,

– заявил генеральный директор Adidas.

Главными фокусами для германской компании станут потребители, атлеты, работники и партнеры в сфере ритейла. Напомним, что Adidas работал с Канье Уестом с 2013 года до 2022 года. Репер также потерял статус миллиардера из-за своих скандальных заявлений.