На понедельник, 22 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро на 22 февраля

В понедельник, 22 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,85 гривны, то есть такой же курс, который был в пятницу.

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Европейская валюта поднялась в цене. Следовательно, евро в понедельник оценили в 33,78 гривны, что на 13 копеек больше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,85 – 27,87 гривны.

Евро: 33,78 – 33,81 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,78 гривны, продажа – 27,97 гривны.

Евро: покупка – 33,45 гривны, продажа – 33,83 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021

Гривну в государственном бюджете-2021 заложили на уровне 29,1 по отношению к доллару.

по отношению к доллару. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики в июле прошлого года были более оптимистичны относительно курс гривны в 2021 году – 28,6 за доллар.

за доллар. Международный валютный фонд ожидает еще лучших результатов для гривны – 28,12 за доллар.

за доллар. Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году по сообщению "Интерфакс-Украина", которые получили материалы отчета.

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