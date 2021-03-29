Доллар снова по 28 и продолжает расти: чего ждать от курса в апреле
Гривна была относительно стабильной и прочной в течение первого весеннего месяца этого года. Но девальвационные процессы снова вернулись.
Источник:24 канал
Курс гривны на этой неделе
По расчетам "Минфина", в период с 29 марта по 2 апреля коридор на межбанке будет в пределах 27,75 – 28,15 гривны. В банках наличный курс доллара будет в пределах 27,60 – 28,20 гривны.
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Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе в диапазоне 27,80 – 28,10.
Что влияет на гривну
Локдаун и коронавирус
В Украине карантин продлили до 30 апреля, а 10 областей находятся в красной зоне – то есть с жесткими карантинными ограничениями.
Но, интересно, что не это повлияло на падение гривны, а ситуация с коронавирусом в мире. Количество заболеваний резко возросла не только в Украине. А в случаях глобальной нестабильности инвесторы выходят из рынков развивающихся стран. Поэтому иностранцы продавала гривну и покупали доллары – это повлекло рост доллара по отношению к гривне.
Паника на межбанке
Поскольку нерезиденты (иностранные инвесторы) начали выходить из ОВГЗ, участники межбанка бросились продавать и свои гривны, боясь, что доллар стремительно вырастет. Такие панические настроения на рынке лишь способствовали тому, что доллар пересек отметку в 28 за гривну.
Чего ждать в апреле
На следующей неделе доллар продолжит дорожать, уверены банкиры, опрошенные Liga.net. Среди причин:
- период возмещений НДС;
- возможна пауза в инвестициях нерезидентов в ОВГЗ.
Однако в апреле межбанк вернется в диапазон 27,50 – 28,00 гривны за доллар, считают финансисты. Этому поможет:
- посевная кампания;
- сокращение импортных закупок из-за карантина в Украине;
- потенциальное возвращение иностранных инвесторов.
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