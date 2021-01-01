Аналитики BofA Global Research прогнозируют стремительное укрепление гривны относительно доллара. Когда ожидать падения доллара и почему, читайте на Финансы 24.

Аналитики BofA Global Research допускают укрепление гривни до 26-26,5 гривны в период с января по март 2021, сообщают finance.ua. Это произойдет благодаря возвращению нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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Спрос на ОВГЗ возрастет

Прогресс в программе МВФ станет основной причиной притока инвестиций в Украину, говорится в отчете BofA Securities. Дополнительным фактором будет также общий оптимизм на рынке в последнее время.

В докризисные времена портфель ОВГЗ среди нерезидентов достигал 5 миллиардов долларов, что вдвое больше чем сейчас (2,6 миллиарда долларов). Однако в первом квартале, вероятно, удастся вернуться к докризисным объемам, считают аналитики.

При условии, что есть появятся новые внешние факторы, которые будут давить на курс, приток иностранного капитала укрепит гривну по отношению к доллару в 2021 году.

Кстати, гривна является наиболее недооцененной валютой в регионе.