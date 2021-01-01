Гривня зміцниться до 26 за долар, – прогноз Bank of America
Аналітики BofA Global Research прогнозують стрімке зміцнення гривні щодо долара. Коли очікувати падіння долара та чому, читайте на Фінанси 24.
Аналітики BofA Global Research допускають зміцнення гривні до 26-26,5 гривні у період з січні по березень 2021 року, повідомляють finance.ua. Це відбудеться завдяки поверненню нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
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Попит на ОВДП зросте
Прогрес у програмі МВФ стане основною причиною припливу інвестицій в Україну, йдеться у звіті BofA Securities. Додатковим фактором буде також загальний оптимізм на ринку останнім часом.
У докризові часи портфель ОВДП серед нерезидентів досягав 5 мільярдів доларів, що вдвічі більше ніж є зараз (2,6 мільярда доларів). Проте у першому кварталі, ймовірно, вдасться повернутися до докризових обсягів, вважають аналітики.
За умов, що не з'являться нові зовнішні чинники, які тиснутимуть на курс, приплив іноземного капіталу зміцнить гривню щодо долара у 2021 році.
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