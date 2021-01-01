Аналітики BofA Global Research прогнозують стрімке зміцнення гривні щодо долара. Коли очікувати падіння долара та чому, читайте на Фінанси 24.

Аналітики BofA Global Research допускають зміцнення гривні до 26-26,5 гривні у період з січні по березень 2021 року, повідомляють finance.ua. Це відбудеться завдяки поверненню нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Попит на ОВДП зросте

Прогрес у програмі МВФ стане основною причиною припливу інвестицій в Україну, йдеться у звіті BofA Securities. Додатковим фактором буде також загальний оптимізм на ринку останнім часом.

У докризові часи портфель ОВДП серед нерезидентів досягав 5 мільярдів доларів, що вдвічі більше ніж є зараз (2,6 мільярда доларів). Проте у першому кварталі, ймовірно, вдасться повернутися до докризових обсягів, вважають аналітики.

За умов, що не з'являться нові зовнішні чинники, які тиснутимуть на курс, приплив іноземного капіталу зміцнить гривню щодо долара у 2021 році.

До речі, гривня є найбільш недооціненою валютою в регіоні.