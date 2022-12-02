В целом в агентстве недвижимости Knight Frank заявляют, что в следующем году даже самые сильные рынки с предметами роскоши немного "охладятся" из-за поднятия процентных ставок и замедления экономики. Что касается элитной недвижимости, то они выделяют несколько городов, у которых есть потенциал и наоборот.

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Лидеры и аутсайдеры на рынке недвижимости в 2023 году

В первую категорию попали два всемирно известных города – Дубай и Майами. Ожидают, что в 2023 году недвижимость в этих городах вырастет в цене на 13,5% и 5% соответственно. Также прогнозируют удорожание таких объектов на 4% в ирландском Дублине, португальском Лиссабоне и американском Лос-Анджелесе.

Американский мегаполис Нью-Йорк оказался в центре рейтинга. Согласно отчету, в 2023 году цены на недвижимость вырастут на 2%. Добавим, что к началу кризиса в сфере криптовалют мэр города в США даже получил первую зарплату в цифровых монетах. Аутсайдерами рейтинга стали:

Сеул и Лондон, столицы Южной Кореи и Великобритании;

В обоих городах ожидают спада на рынке недвижимости на уровне 3%.

Более того, эксперты ожидают, что в 2023 году будут отдавать предпочтение покупателям, которые будут готовы платить наличными. Для продавцов это будет более заманчивая опция. Политическая и экономическая нестабильность во многих странах мира также способствуют поиску более зрелых и прозрачных рынков предметов роскоши.

Какую динамику фиксировали на этих рынках

Цены на объекты недвижимости в 2022 году в Дубае выросли на 50%, поэтому прогноз на следующий год свидетельствует о серьезном спаде. Этот город стал популярной гаванью для многих состоятельных особ. Большую часть среди них составили россияне, пытавшиеся спасти свои капиталы, яхты и другие объекты на фоне санкции стран Запада из-за полномасштабной агрессии против Украины.

Напомним! В этом году российские сырьевые трейдеры начали массово переезжать из Швейцарии в деловую столицу ОАЭ. Речь идет именно о Дубае.

Американский город Майами также остается популярным пристанищем. Здесь важную роль играют низкие налоги и рост количества финансовых компаний, штаб-квартиры или офисы которых расположены и в Южной Флориде.

Прогноз для рынка недвижимости на следующий год в Нью-Йорке тоже свидетельствует о незначительном спаде по сравнению с 2022 годом. Кроме того, многие брокеры ожидают, что с января могут зафиксировать и понижение цен, в особенности это касается Манхеттена. В то время как в Knight Frank предупреждают, что город может выиграть от иностранных покупателей.