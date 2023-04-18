Последние изменения на рынке
Во вторник, 18 апреля 2023 года, Индекс доллара США упал на 0,27% к 101,82, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель колеблется в диапазоне 101,64 – 102,14.
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Крайние позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев и прогноз:
- Максимально этот показатель поднимался до 114,78. Это рекордное значение за 20 лет;
- Минимальный уровень котировок составлял 99,82, информирует CNBC;
- Специалисты из компании MPS ожидают, что во втором полугодии доллар США может потерять 5%.
Доллар вернулся к обесцениванию
Доллар теряет позиции на рынке после публикации лучших, чем ожидали данных о росте во второй экономике мира. Речь идет о Китае. В частности, ВВП страны вырос за первый квартал вырос на 4,5%, в то время как эксперты ожидали, что этот показатель составит 4%, пишет издание CNBC.
Обычно в тот день, когда есть положительные данные о Китае вы получите приличное ралли товарных валют, валют развивающихся рынков и смягчение доллара, который мы начинаем видеть. Лучшие данные о Китае также воспринимают как положительную новость для евро из-за большого производственного сектора.
– заявил эксперт по рынкам по ING.
Добавим, что в середине апреля 2023 года американский доллар зафиксировал наибольший спад за последние 12 месяцев. Все из-за ожиданий трейдеров о потенциальном завершении цикла повышения ставки. Актуальная динамика других валют:
- Евро выросло на 0,39%. Добавим, что на прошлой неделе эта денежная единица достигла рекордного значения за год;
- Фунт параллельно подорожал на 0,48% с начала торгового дня. Накануне британская валюта достигла пикового значения 10 месяцев.