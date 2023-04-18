Последние изменения на рынке

Во вторник, 18 апреля 2023 года, Индекс доллара США упал на 0,27% к 101,82, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель колеблется в диапазоне 101,64 – 102,14.

Интересно Инфляция – вызов для мира: как защитить свои деньги

Крайние позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев и прогноз:

Максимально этот показатель поднимался до 114,78. Это рекордное значение за 20 лет;

Это рекордное значение за 20 лет; Минимальный уровень котировок составлял 99,82 , информирует CNBC;

, информирует CNBC; Специалисты из компании MPS ожидают, что во втором полугодии доллар США может потерять 5%.

Доллар вернулся к обесцениванию

Доллар теряет позиции на рынке после публикации лучших, чем ожидали данных о росте во второй экономике мира. Речь идет о Китае. В частности, ВВП страны вырос за первый квартал вырос на 4,5%, в то время как эксперты ожидали, что этот показатель составит 4%, пишет издание CNBC.

Обычно в тот день, когда есть положительные данные о Китае вы получите приличное ралли товарных валют, валют развивающихся рынков и смягчение доллара, который мы начинаем видеть. Лучшие данные о Китае также воспринимают как положительную новость для евро из-за большого производственного сектора.

– заявил эксперт по рынкам по ING.

Добавим, что в середине апреля 2023 года американский доллар зафиксировал наибольший спад за последние 12 месяцев. Все из-за ожиданий трейдеров о потенциальном завершении цикла повышения ставки. Актуальная динамика других валют: