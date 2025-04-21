Топовый банк США обнародовал новый прогноз цен на нефть

Эксперты из Goldman Sachs обнародовал новый прогноз для рынка нефти. Они определили ключевые факторы, которые влияют на сектор.

Прогноз цены на нефть

В Goldman Sachs ожидают, что цены на нефть будут падать как до конца текущего года, так и в следующем. Эксперты указали, что на рынок влияют риски связанные с рецессией и увеличение предложения со стороны ОПЕК+, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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До конца 2025 года цены на эталонные бренды нефти – Brent и WTI – будут колебаться на уровне 63 доллара и 59 долларов за баррель. В 2026 году цены на нефть, по прогнозу, могут упасть до 58 долларов и 55 долларов за баррель соответственно.

К теме! В понедельник, 21 апреля, эталонные бренды нефти резко упали в цене. На рынок давит таможенная политика США и опасения относительно экономического роста.

В банке ожидают, что спрос на нефть вырастет лишь на 300 тысяч баррелей в день в 2025 году. Это данные с учетом глобальной торговой войны и прогноза о слабом росте. Кроме того, с середины марта банк снизил прогноз роста мирового спроса в четвертом квартале 2026 года на 900 тысяч баррелей в сутки из-за эскалации торговой войны между США и Китаем.

Напомним, что ранее в США прогнозировали, что спрос на нефть в мире в 2025 году будет расти самыми медленными темпами за 5 лет. Тогда как в ОПЕК в новом прогнозе указали уменьшение спроса на нефть до конца 2025 года.