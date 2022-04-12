Продолжение ведения бизнеса с нацистской Германией – известный инвестор о работе в России

Международный финансист и инвестор Билл Браудер прокомментировал позицию до сих пор остающихся на рынке России компаний. Он также поделился алгоритмом действий, который, по его мнению, должен выбрать корпоративный мир.

Билл Браудер также является соучредителем и гендиректором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Эта компания с 1995 по 2006 годы была одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке. Сейчас инвестора характеризуют как врага Путина.

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Инвестор и враг Путина о бизнесе в России

Браундер подчеркнул, что у каждого бизнеса есть моральное обязательство покинуть рынок России и неважно, какой будет цена. Он также добавил, что никому не стоит беспокоиться о возвращении, поскольку в России после режима Путина будут рады всем.

Компании, которые остаются в России, являются эквивалентом продолжения ведения бизнеса с нацистской Германией,

– объяснил Браундер.

Инвестор уточнил, что если Путин останется у власти, то у компаний не должно возникать желания вернуться на этот рынок. Напомним, что сотни компаний добровольно решили расторгнуть связи с российским рынком после нападения России на Украину.

В то же время многие бренды продолжают свою деятельность на территории страны-агрессора, согласно данным Йельского университета, который проследил и разделил на категории более 800 компаний.

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