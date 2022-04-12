Билл Браудер также является соучредителем и гендиректором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Эта компания с 1995 по 2006 годы была одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке. Сейчас инвестора характеризуют как врага Путина.

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Инвестор и враг Путина о бизнесе в России

Браундер подчеркнул, что у каждого бизнеса есть моральное обязательство покинуть рынок России и неважно, какой будет цена. Он также добавил, что никому не стоит беспокоиться о возвращении, поскольку в России после режима Путина будут рады всем.

Компании, которые остаются в России, являются эквивалентом продолжения ведения бизнеса с нацистской Германией,

– объяснил Браундер.

Инвестор уточнил, что если Путин останется у власти, то у компаний не должно возникать желания вернуться на этот рынок. Напомним, что сотни компаний добровольно решили расторгнуть связи с российским рынком после нападения России на Украину.

В то же время многие бренды продолжают свою деятельность на территории страны-агрессора, согласно данным Йельского университета, который проследил и разделил на категории более 800 компаний.

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