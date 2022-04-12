Официальный курс валют

Во вторник, 12 апреля, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,90 гривны за евро. Это на 12 копеек больше, чем было в понедельник, 11 апреля.

Обратите внимание Нацбанк резко сократил продажу валюты из резервов

Польский злотый также подорожал – на 2 копейки: теперь его курс составляет 6,86 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов стоит 38,12 гривны за фунт. Это на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 29,83 гривны, продажа – 30,96 гривны.

Евро: покупка – 32,69 гривны, продажа – 33,97 гривны.

Злотый: покупка – 7,16 гривны, продажа – 7,56 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 39,60 гривны, продажа – 43,05 гривны.

Гривна будет стабильной

Напомним, что НБУ заморозил курс доллара еще с 24 февраля. До конца войны он будет на уровне 29,25 гривны за доллар. По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, это совершенно нормально. Напротив, НБУ демонстрирует качественное прохождение кризиса. Фурса выделил 2 основных фактора, почему нет обвала гривны:

низкий импорт (а это нивелирует факт низкого экспорта);

поддержка западных партнеров.

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