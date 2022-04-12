Білл Браудер також є співзасновником та гендиректором інвестиційного фонду Hermitage Capital Management. Ця компанія з 1995 по 2006 роки була одним з найбільших фондів закордонних інвестицій, що діяли на російському фондовому ринку. Зараз інвестора характеризують як ворога Путіна.

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Інвестор та ворог Путіна про бізнес в Росії

Браундер наголосив, що кожен бізнес має моральне зобов'язання покинути ринок Росії й неважливо, якою буде ціна. Він також додав, що нікому не варто турбуватися про повернення, оскільки у Росії після режиму Путіна будуть раді усім.

Компанії, які залишаються у Росії є еквівалентом продовження ведення бізнесу з нацистською Німеччиною,

– пояснив Браундер.

Інвестор уточнив, якщо Путін залишиться при владі, то у компаній не повинно виникати бажання повернутися на цей ринок. Нагадаємо, що сотні компаній добровільно вирішили розірвати зв'язки з російським ринком після нападу Росії на Україну.

Водночас чимало брендів продовжують свою діяльність на території країни-агресорки, згідно з даними Єльського університету, який прослідкував та розділив на категорії понад 800 компаній.

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