Накануне 85-летний Векснер и его жена Эбигейл сообщили о выходе из совета директоров розничной сети. Миллиардер покинул пост главного исполнительного директора компании в 2020 году.

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Основатель Victoria's Secret продает ценные бумаги

Предприниматель в течение нескольких прошлых лет несколько раз продавал транша ценных бумаг. Обычно, он получал от 100 до 200 миллионов долларов в год. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его доля в компании сейчас составляет около четверти его собственного капитала, который оценивается в 9,7 миллиарда долларов.

Векснер один из миллиардеров, которые в 2021 году продали большие транши акций. В том числе члены семьи Уолтон продали ценные бумаги Walmart Inc. на сумму более 1,2 миллиарда долларов. Джефф Безос обналичил акции Amazon.com Inc. на 6,7 миллиарда долларов. Исполнительный директор Blackstone Group Inc. Тони Джеймс в мае лишился активов на сумму более 250 миллионов долларов.

Векснер продал свои активы в достаточно деликатный для него период. Дело в том, что имя богача часто возникает в контексте дела мошенника-педофила Джеффри Эпштейна. Журнал Vanity Fair информирует, что в 2003 году Эпштейн предложил покупать и продавать акции от имени Векснера, с которым познакомился в середине 1980-х. Мужчина совершил самоубийство в тюрьме в 2019 году, когда ждал суда.

Миллиардер все еще может капитализировать рост стоимости активов L Brands. Акции компании, в состав которой входят Victoria's Secret и Bath & Body Works, взлетели более чем на 600% с момента достижения пятилетнего минимума в марте 2020 года. По данным Yahoo! Finance, сейчас стоимость одного актива L Brands остановилась на уровне 65 долларов.

Стоимость акций L Brands с 2020 года / Yahoo! Finance