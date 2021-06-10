Напередодні 85-річний Векснер та його дружина Ебігейл повідомили про вихід з ради директорів роздрібної мережі. Мільярдер покинув пост головного виконавчого директора компанії у 2020 році.

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Засновник Victoria's Secret продає цінні папери

Підприємець протягом кількох минулих років кілька разів продавав транші цінних паперів. Зазвичай, він отримував від 100 до 200 мільйонів доларів на рік. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, його частка в компанії зараз становить близько чверті його власного капіталу, який оцінюють у 9,7 мільярда доларів.

Векснер один із мільярдерів, які у 2021 році продали великі транші акцій. Зокрема члени сім'ї Уолтон продали цінні папери Walmart Inc. на суму понад 1,2 мільярда доларів. Джефф Безос перевів у готівку акції Amazon.com Inc. на 6,7 мільярда доларів. Виконавчий директор Blackstone Group Inc. Тоні Джеймс у травні позбувся активів на суму понад 250 мільйонів доларів.

Векснер продав свої активи у досить делікатний для нього період. Річ у тому, що ім'я багатія часто виникає у контексті справи шахрая-педофіла Джеффрі Епштейна. Журнал Vanity Fair інформує, що у 2003 році Епштейн запропонував купувати та продавати акції від імені Векснера, з яким познайомився в середині 1980-х. Чоловік скоїв самогубство у в'язниці у в 2019 році, коли чекав на суд.

Мільярдер все ще може капіталізувати зростання вартості активів L Brands. Акції компанії, до складу якої входять Victoria's Secret та Bath & Body Works, злетіли більше, ніж на 600% з моменту досягнення п'ятирічного мінімуму в березні 2020 року. За даними Yahoo! Finance, зараз вартість одного активу L Brands зупинилася на рівні 65 доларів.

Вартість акцій L Brands з 2020 року / Yahoo! Finance

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