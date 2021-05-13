Активность на рынке NFT течение первых трех месяцев 2021 в 20 раз превысила продажи в четвертом квартале 2020 года. В конце прошлого года было проведено транзакций NFT на 93 миллиона долларов.

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Дисбаланс на рынке

На рынке сформировался дисбаланс покупателей и продавцов: 73 тысячи против 33 тысяч соответственно. Это иллюстрирует большой интерес со стороны новичков и желание сегодняшних владельцев сохранить свои активы. Это может привести к формированию дефицита на рынке.

NFT Это специальная категория криптовалют, где каждая монетка полностью уникальной. То есть, вы не сможете обменять одну на другую, как, например, купюру номиналом 50 гривен на такую ​​же купюру.

В первом квартале 2021 активными были примерно 150 тысяч кошельков. Это больше, чем в 1,5 раза больше, чем год назад. Самыми популярными сегментами рынка NFT являются:

искусство,

коллекционные объекты ,

проекты вроде CryptoPunks и SuperRare.

Падение цен после февральских максимумов не помешало тому, что средняя стоимость NFT в течение первого квартала значительно возросла. Средняя цена произведения искусства с SuperRare остановилась на уровне 1231 доллар в конце 2020 года, тогда как в начале текущего года стоимость актива выросла до 6585 долларов США.

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Отчет за первый квартал 2021 не включает данные о продаже нескольких токенов. Речь идет о NBA Top Shots. Это видеоролики, которые превращаются в токены и продаются. Они торгуются на платформе Flow, и за первые три месяца текущего года увеличили продажи на 472 миллиона долларов. Также в отчете нет информации о продаже NFT цифрового коллажа художника Beeple. Произведение искусства продали за 69 миллионов долларов на аукционе Christie's. Это одна из крупнейших сделок в истории.