Активність на ринку NFT протягом перших трьох місяців 2021 року у 20 разів перевищила продажі у четвертому кварталі 2020 року. Наприкінці минулого року було проведено транзакцій NFT на 93 мільйони доларів.

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Дисбаланс на ринку

На ринку сформувався дисбаланс покупців та продавців: 73 тисячі проти 33 тисяч відповідно. Це ілюструє велику цікавість зі сторони новачків та бажання сьогоднішніх власників зберегти свої активи. Це може призвести до формування дефіциту на ринку.

NFT Це спеціальна категорія криптовалют, де кожна монетка є повністю унікальною. Тобто, ви не зможете обміняти одну на іншу, як, наприклад, купюру номіналом 50 гривень на таку ж саму купюру.

У першому кварталі 2021 року активними були приблизно 150 тисяч гаманців. Це у 1,5 раза більше, ніж рік тому. Найпопулярнішими сегментами ринку NFT є:

мистецтво,

колекційні об'єкти,

проєкти на кшталт CryptoPunks та SuperRare.

Падіння цін після лютневих максимумів не завадило тому, що середня вартість NFT протягом першого кварталу значно зросла. Середня ціна витвору мистецтва з SuperRare зупинилася на рівні 1231 долар наприкінці 2020 року, тоді як на початку поточного року вартість активу зросла до 6585 доларів США.

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Звіт за перший квартал 2021 року не включає дані щодо продажу кількох токенів. Йдеться про NBA Top Shots. Це відеоролики, які перетворюються у токени та продаються. Вони торгуються на платформі Flow, і за перші три місяці поточного року збільшили продажі на 472 мільйони доларів. Також у звіті немає інформації про продаж NFT цифрового колажу художника Beeple. Витвір мистецтва продали за 69 мільйонів доларів на аукціоні Christie’s Це одна з найбільших транзакцій в історії.

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