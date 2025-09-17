Какую монету можно продать за большие деньги?
В частности они очень интересуют коллекционеров, пишет 24 Канал со ссылкой на специалистов ресурса "Монеты-ягодки".
Например, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить немалые средства. Сумма составляет от 10 000 до 20 000 гривен.
Фото 1 гривна 1992 года 1.1ААг
Однако цена может меняться в зависимости от разновидности штампа и состояния монеты. Так цены на монету 1.1ААг могут вырасти, если она имеет гладкий гурт. Тогда за нее могут заплатить до 37 000 гривен.
Что известно о гривне 1992 года?
1 гривна 1992 года – пробная монета. Ее чеканили при настройке оборудования. Первые гривны были без оптовой надписи, а точный тираж неизвестен. Кроме того, в обращение они официально не вводились. Известно лишь несколько экземпляров монеты, они находятся в частных коллекциях нумизматов. А те гривны 1992 года, которые выставляют на продажу обычно из частных коллекций.
На монетах номиналом 1 гривна 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это из-за того, что сначала не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей,
– объяснили эксперты.
Отмечается, что на аукционе Violity монету 1 гривен 1992 года с гладким гуртом продают от 12 000 до 30 000 гривен. Однако были случаи, когда стоимость монеты доходила до 37 000 грн.
Обратите внимание! В Украине редкие монеты 1 гривны 1992 года продают на аукционах Виолити, New Auction, форум "Монеты ИТК".
За какие еще гривны могут заплатить деньги?
За монету 50 копеек 1992 года выпуска разновидности 3ВАг можно тоже получить деньги. Речь идет о сумме от 4 000 до 11 000 гривен.
К редким и самым дорогим относят 50 копеек 1992 года, которые чеканили во время наладки станков на Луганском станкостроительном заводе.
Ценными считаются также 50 копеек с вдавленным трезубцем. Именно их чеканили английскими штемпелями.