Какие 100 долларов не принимают банки и обменники

Банкноты номиналом 100 долларов перевыпускали несколько раз. Это означает, что и годы выпуска, и дизайн этих купюр различаются. Поэтому, периодически возникают вопросы относительно того, какие 100 долларов принимают для обмена, а какие – нет.

Какие 100 долларов принимают для обмена, а какие – нет

Национальный банк Украины четко разъяснил, какие доллары обязательно должны принимать банки и обменники, а какие – нет. В частности, речь идет о купюрах номиналом 100 долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В Нацбанке отметили, что все доллары, которые были выпущены с 1914 года являются действительными. Это касается и банкнот номиналом 100 долларов. Год их выпуска и дизайн, который неоднократно меняли, не влияют на ситуацию. Напомним, купюру в 100 долларов нового образца ввели в обращение в 2013 году.

Особиста фінансова стабільність неможлива без джерела регулярного доходу чи надійного роботодавця. Саме таким є український Райффайзен Банк. Згідно з рейтингом Forbes, банк входить в топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів. До того ж тут завжди відкриті різноманітні вакансії. Знайти ідеальну для себе можна за посиланням.

В то же время банки имеют право отказываться проводить операции с некоторыми долларами. Речь идет о купюрах долларов с такими признаками: