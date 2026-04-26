Не стоят своих денег: какие ценные монеты не могут продавать украинцы в 2026 году

Драгоценные и редкие монеты могут принести хороший доход, ведь некоторые стоят десятки тысяч гривен. Однако в 2026 году не все могут продавать монеты без последствий, в частности физические лица-предприниматели на едином налоге.

Какие монеты запрещается продавать?

О том, какие монеты могут реализовать ФЛП на упрощенной системе без риска потерять статус плательщика единого налога, объяснила Государственная налоговая служба в консультации от 05.02.2026 года.

Налоговое законодательство четко определяет ограничения для единщиков. ФЛП на едином налоге могут продавать ценные монеты. Но должны соблюдать три условия:

монеты не относятся к предметам антиквариата или искусства;

они не изготовлены из драгоценных металлов;

монеты не являются иностранной валютой.

Юрист Богдан Янкив отмечает, что, нарушив хотя бы одно из этих условий, предприниматель автоматически выходит из пределов дозволенного. То есть продажа монет будет не стоит того, ведь ФЛП рискует потерять статус.

Эти три критерия – не произвольный выбор налоговой. Они прямо вытекают из запретов, установленных Налоговым кодексом для плательщиков единого налога первой – третьей групп,

– отмечает юрист.

Заметьте! Перечень видов деятельности, которыми ФЛП на едином налоге заниматься не могут, содержится в пункт 291.5 статьи 291 Налогового кодекса Украины.

Какие монеты можно продавать?

Впрочем, по словам юриста, ФЛП все же могут заниматься продажей монет, выпущенных Нацбанком, изготовленных из обычных металлов. Речь идет о таких изделиях:

монеты из нейзильбера;

биметаллические монеты;

оборотные монеты из стали с латунным покрытием;

оборотные или памятные монеты с никелевым покрытием.

Никаких ограничений на продажу таких экземпляров для единщиков нет.

Однако если монету изготовили из золота или серебра, продавать ее на едином налоге нельзя, потому что они считаются банковскими металлами. Запрет не снимается, даже если это памятная монета, которую выпустил НБУ.

А чтобы не попасть впросак из-за продажи старинных монет, нужно помнить, что антикварными считаются культурные ценности, которые имеют художественное, историческое, этнографическое или научное значение и созданы более 50 лет назад. Поэтому если монете более полувека, ФЛП на едином налоге лучше не рисковать.

