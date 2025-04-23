Критикует, но увольнять не намерен: Трамп сделал заявление относительно главы ФРС

Президент США не будет увольнять главу Федеральной резервной системы, хотя критикует Пауэлла за недостаточно активную позицию по снижению процентных ставок.

Может ли Трамп уволить главу ФРС

Несмотря на то, что Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, но президент до сих пор считает, что Пауэлл должен быть более активен относительно идеи о снижении процентных ставок, передает 24 Канал.

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Сейчас лучшее время для снижения процентных ставок,

– говорит президент США.

Дело в том, что еще раньше Дональд Трамп назвал Пауэлла "большим неудачником", ведь экономическая активность в США, по его мнению, замедлится, если ФРС не снизит ставки немедленно.

Кроме того, Трамп заявлял, что имеет полномочия даже уволить председателя Федеральной резервной ставки, срок полномочий которого истекает не ранее 2026 года.

Также, Дональд Трамп обозвал Пауэлла "господином Поздно", потому что считает, что председатель ФРС всегда опаздывает со смягчением политики.

Зато сам Пауэлл заявляет, что пошлины США могут замедлить рост экономики страны и ускорить инфляцию, но ФРС пока не готов вмешиваться в ситуацию без большей ясности, прежде чем рассматривать корректировки параметров денежно-кредитной политики.

Обратите внимание! По данным аналитиков Citi, в 2025 году прогнозируется до 5 снижений ставки ФРС.