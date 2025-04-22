Трамп спровоцировал обвал фондового рынка США и доллара

Фондовый рынок США и американский доллар снова фиксируют потери. Главная причина – неопределенность на рынках из-за новых заявлений Дональда Трампа о Федеральном резерве и его главе Джерома Пауэлла, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Дональд Трамп снова критикует главу ФРС Джерома Пауэлла. Президент США стремится, чтобы регулятор немедленно снизил процентные ставки. Напомним, что на встрече в марте Федеральный резерв оставил ставку на текущем уровне – 4,25% – 4,5%. По мнению Трампа, более низкие ставки станут стимулом для стимулирования экономики США.

Важно! В то же время на прошлой неделе Джером Пауэлл подчеркнул, что как Федеральный резерв, так и он лично остаются независимыми. Банкир подчеркнул, что на него никогда не будет влиять политическое давление.

В результате на американском фондовом рынке, который открылся снижением, усилилась распродажа. Тогда как доллар США упал до минимума за 3 года относительно корзины из 6 других валют. При этом курс евро существенно вырос. Цена евро достигла пикового уровня с осени 2021 года.