Может ли Трамп уволить главу ФРС
Несмотря на то, что Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, но президент до сих пор считает, что Пауэлл должен быть более активен относительно идеи о снижении процентных ставок, передает 24 Канал.
Читайте также Все из-за центробанка США: как Трамп спровоцировал обвал американской биржи и доллара
Сейчас лучшее время для снижения процентных ставок,
– говорит президент США.
- Дело в том, что еще раньше Дональд Трамп назвал Пауэлла "большим неудачником", ведь экономическая активность в США, по его мнению, замедлится, если ФРС не снизит ставки немедленно.
- Кроме того, Трамп заявлял, что имеет полномочия даже уволить председателя Федеральной резервной ставки, срок полномочий которого истекает не ранее 2026 года.
- Также, Дональд Трамп обозвал Пауэлла "господином Поздно", потому что считает, что председатель ФРС всегда опаздывает со смягчением политики.
- Зато сам Пауэлл заявляет, что пошлины США могут замедлить рост экономики страны и ускорить инфляцию, но ФРС пока не готов вмешиваться в ситуацию без большей ясности, прежде чем рассматривать корректировки параметров денежно-кредитной политики.
Обратите внимание! По данным аналитиков Citi, в 2025 году прогнозируется до 5 снижений ставки ФРС.