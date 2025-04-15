В работе "Приватбанк" произошел масштабный сбой: что случилось

Украинцы сообщают проблемы с оплатой картами. Как стало известно, что проблемы возникли из-за сбоя в "Приватбанке".

Масштабный сбой в работе "Приватбанка"

Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил о проблемах с оплатой их картами. Он заявил, что проблемы возникают в торговых точках "Приватбанка". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Гороховского.

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Олег Гороховский заявил, что у коллег возникли какие-то проблемы. Банкир добавил, что они ждут комментариев. СМИ также сообщают, что в столице Украины – Киеве – в магазинах клиенты массово не могут осуществить оплату карточками.

Это тоже связывают с проблемами в "Приватбанке". В частности, сообщают, что не работают ни терминалы, ни банкоматы кредитора.

К теме! Олег Гороховский сообщил, что проблемы с оплатой картами исправили. Об этом он сообщил в телеграмм в 17:32 по киевскому времени.

Напомним, что в конце марта "Приватбанк" объявил об изменении ставок по всем депозитам. Обновление начали действовать с 1 апреля 2025 года. В то время как два банка в Украине недавно закрыли ряд отделений. Речь идет о ПУМБ и "Укрэксимбанке".