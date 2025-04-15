Почему доллар растет в цене

Во вторник, 15 апреля, доллар США вернулся к росту на рынке. Доллар восстанавливает позиции относительно корзины из 6 других валют после значительных обвалов, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Прежде всего доллар растет, поскольку настроения относительно экономических перспектив США демонстрируют признаки стабилизации. Кроме того, валюта положительно отреагировала на новости о решении Трампа об отмене тарифов на ключевые технологические товары.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США, на момент создания этого материала, колеблется на уровне 99,73. Доллар вырос в цене на 0,16% во время торгов, по данным MarketWatch. В течение торговой сессии индекс доллара колеблется в диапазоне от 99,48 до 99,98.

Напомним, что впервые доллар США упал в цене до многолетнего минимума в пятницу, 11 апреля. Также на прошлой неделе доллар обвалился до минимума за 6 месяцев.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: