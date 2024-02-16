“ПриватБанк” предупредил клиентов об остановке платежей

В "ПриватБанке" предупредили, что ночь на 17 февраля нельзя будет проводить операции с карточками с 00:05 и до 04:05 часов утра. Также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы.

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Согласно данным пресс-службы банка, временная остановка работы ряда сервисов связана с проведением плановых регламентных работ процессингового центра. Благодаря этому имеют целью увеличить возможности и безопасность обработки операций с платежными картами.

В "ПриватБанке" также отметили, что, как правило, регламентные работы проводят в ночное время, когда подавляющее большинство клиентов не проводит операций.

Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами – советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов,

– обратились в банке к клиентам.

Напомним, что в начале января 2024 года "ПриватБанк" объявил о запуске нового сервиса. Речь идет о "Конверты", которые подходят для сбора средств волонтерами, откладывания денег и тому подобное.

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