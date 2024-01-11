Указывают, что Конверты могут закрыть сразу ряд потребностей. В приват24 новую услугу можно будет открыть через меню "Конверты" или меню "Кошелек".

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ПриватБанк запустил новую услугу для клиентов

Член правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко заявил, что "Конверты" – это удобный финансовый инструмент, отвечающий за следующие опции:

Волонтеры смогут оперативно собирать донаты;

Клиенты банка могут откладывать средства;

Возможность управлять своими деньгами.

Чтобы быстро собрать необходимую сумму донатов, нужно только добавить в конверт описание сбора, изображения и распространить Конверт в социальных сетях. Его пополнить можно как обычную карточку, а все участники сбора будут видеть его цель и прогресс достижения цели,

– объяснили в "ПриватБанке".

Пользователи могут отрывать необходимое количество конвертов для планирования финансов или накопления денег. Кроме того, деньги можно собирать совместно с родными или друзьями. Также средства из "Конвертов" можно тратить на собственные нужды, не переводя их на карту. Для этого нужно добавить конверт в кошелек Google Pay или Apple Pay. Также с конвертов можно переводить средства на свои карты, карты других лиц и даже на "Конверты" других людей.

Реакция соучредителя Monobank

Олег Гороховский не пропустил запуск "Конвертов" от "ПриватБанка". Бизнесмен высказал свое мнение в телеграмме. В частности, он написал, что государственный банк запустил "убийцу Банок".

Гороховский также обнародовал несколько комментариев, написанных в социальной сети X (в прошлом Twitter) под постом одного пользователя. Вот некоторые из них: