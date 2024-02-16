"ПриватБанк" попередив клієнтів про зупинку платежів
У "ПриватБанку" попередили, що ніч на 17 лютого не можна буде проводити операції з картками з 00:05 і до 04:05 години ранку. Також не будуть працювати банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали.
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Згідно з даними пресслужби банку, тимчасове зупинення роботи низки сервісів пов'язане з проведенням планових регламентних робіт процесингового центру. Завдяки цьому мають на меті збільшити можливості та безпеку обробки операцій із платіжними картками.
У "ПриватБанку" також наголосили, що, як правило, регламентні роботи проводять у нічний час, коли переважна більшість клієнтів не проводить операцій.
Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин,
– звернулися у банку до клієнтів.
Нагадаємо, що на початку січня 2024 року "ПриватБанк" оголосив про запуск нового сервісу. Йдеться про "Конверти", які підходять для збору коштів волонтерами, відкладання грошей тощо.