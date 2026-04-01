Теперь платить будет еще проще: "Приватбанк" запустил новую функцию

"Приватбанк" запустил новую функцию. Благодаря ей, осуществлять ежедневные платежи стало еще проще. Как именно работает новая функция "Приватбанка", читайте далее.

В чем суть новой функции "Приватбанка"?

Новая функция "Приватбанка" – это сканер IBAN, то есть, номера счета, сообщает банк.

Теперь длинные банковские реквизиты ненужно вводить вручную. Можно просто навести камеру смартфона и решить этот вопрос за несколько минут.

Новый инструмент автоматически распознает номер счета из квитанции, счета, выписки или даже фото с IBAN и мгновенно подтягивает его в платежную форму. Это позволяет не только сэкономить время, но и минимизировать риск ошибок при вводе счетов,

– указывает "Приватбанк".

Найти эту функцию чрезвычайно легко. Для этого нужно воспользоваться приложением Приват24.

Важно! Приложение необходимо обновить.

Найти эту функцию можно:

в разделе "Платежи";

затем выбрать "По реквизитам";

далее необходимо выбрать иконку сканера.

Нужно понимать, что эта функция чрезвычайно полезна. Она позволяет быстрее оплатить налоги, оплатить коммуналку и осуществить почти мгновенный перевод на счет ФЛП.

Заметим, понять, что IBAN принадлежит физическому лицу предпринимателю чрезвычайно легко. Некоторые мошенники присылают номер личного счета, надеясь, что их не вычислят. Однако, по факту, все просто, если обратить внимание на 4 цифры после нулей:

2600 – номер, который показывает ФЛП;

2620 – физлицо, который указывает "Приватбанк".

В "Приватбанке" уверены, что запуск сканера IBAN сделает массовые платежи еще быстрее и доступнее для клиентов с разным уровнем цифровых навыков и является частью глобального движения банка в сторону "невидимых платежей", когда технология максимально убирает лишние действия пользователя,

– отмечает банк.

