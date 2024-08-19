"ПриватБанк" будет доставлять карты в три новые страны: сколько это будет стоить
Источник:"ПриватБанк"
Государственный "ПриватБанк" увеличил количество стран, в которых клиенты смогут оформить доставку карты. Речь идет сразу о трех новых странах.
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Согласно официальным данным, отныне "ПриватБанка" будет доставлять платежные карты клиентам, которые находятся в США, Швейцарии и Словении. Непосредственно за доставку карт будет отвечать Укрпочта.
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Добавляют, что Укрпочта будет доставлять заказы на любой адрес в выше упомянутых странах. Кредитор также раскрыл детали относительно стоимости этой услуги:
- "ПриватБанк" будет доставлять платежные карты в США, Швейцарию и Словению бесплатно до конца текущего года;
- Это касается всех клиентов банка, которые перевыпустили текущую платежную карту или открыли новую цифровую карту в приложении Приват24.
Напомним, что в середине августа "ПриватБанк" изменил тарифы на переводы с валютных карт на зарубежные карты всего мира. Государственный банк вдвое уменьшил плату за международные переводы в приложении Приват24.