"ПриватБанк" расширил географию доставки карт в мире

Согласно официальным данным, отныне "ПриватБанка" будет доставлять платежные карты клиентам, которые находятся в США, Швейцарии и Словении. Непосредственно за доставку карт будет отвечать Укрпочта.

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Добавляют, что Укрпочта будет доставлять заказы на любой адрес в выше упомянутых странах. Кредитор также раскрыл детали относительно стоимости этой услуги:

"ПриватБанк" будет доставлять платежные карты в США, Швейцарию и Словению бесплатно до конца текущего года ;

; Это касается всех клиентов банка, которые перевыпустили текущую платежную карту или открыли новую цифровую карту в приложении Приват24.

Важно! По состоянию на август 2024 года услуга по доставке карт "ПриватБанка" доступна в 14 странах мира.

Напомним, что в середине августа "ПриватБанк" изменил тарифы на переводы с валютных карт на зарубежные карты всего мира. Государственный банк вдвое уменьшил плату за международные переводы в приложении Приват24.