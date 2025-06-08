Какое место выбрать, чтобы хранить средства
Специальное место для хранения денег должно быть в вашем доме. Речь идет вовсе не о "заначке", пишет 24 Канал.
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Недаром говорят: деньги любят уважение. То есть, место, где они сложены, должно быть защищено от негативно влияния. В частности, нужно учесть следующие факторы:
- деньги нужно складывать в месте, что спрятано от посторонних глаз;
- деньги должны складываться аккуратно в конкретно определенное место, где они будут закрыты (подойдут шкатулка или конверт);
- место хранения должно быть защищено от солнечного света.
Интересно! Согласно фэн-шую, деньги необходимо разместить в правильной части дома. Речь идет, именно о юго-восточной или восточной стороне.
Как носить деньги с собой
Деньги нужно правильно складывать не только дома. Важно также аккуратно носить их с собой, придерживаясь таких правил:
- аккуратно раскладывайте деньги в кошельке, купюры должны быть выложены "одна к одной";
- пересчитывайте деньги, чтобы знать, какую сумму вы имеете;
- если у вас нет кошелька, аккуратно сложите деньги в карман или сумочку (главное, чтобы это было отдельное от других вещей место).