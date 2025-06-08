Какое место выбрать, чтобы хранить средства

Специальное место для хранения денег должно быть в вашем доме. Речь идет вовсе не о "заначке", пишет 24 Канал.

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Недаром говорят: деньги любят уважение. То есть, место, где они сложены, должно быть защищено от негативно влияния. В частности, нужно учесть следующие факторы:

деньги нужно складывать в месте, что спрятано от посторонних глаз;

деньги должны складываться аккуратно в конкретно определенное место, где они будут закрыты (подойдут шкатулка или конверт);

место хранения должно быть защищено от солнечного света.

Интересно! Согласно фэн-шую, деньги необходимо разместить в правильной части дома. Речь идет, именно о юго-восточной или восточной стороне.

Как носить деньги с собой

Деньги нужно правильно складывать не только дома. Важно также аккуратно носить их с собой, придерживаясь таких правил: