Раскол между Саудовской Аравией и Россией
В ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в июле 2025 года. На фоне этого возникли новые разногласия между Саудовской Аравией и Россией, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Дело в том, что страны имели разные подходы: Эр-Рияд настаивал на необходимости ускорить увеличение добычи нефти, тогда как Москва стремилась поставить этот процесс на паузу, по словам источников в ОПЕК+, которые знакомы с ходом переговоров.
Это свидетельствует об увеличении напряжения в отношениях между Саудовской Аравией и Россией, которые являются двумя самыми мощными членами ОПЕК+. Последний раз Москва и Эр-Рияд конфликтовали относительно политики по добыче нефти в 2020 году, когда все члены ОПЕК+ начали добывать нефть по собственному желанию и цены на нее обвалились.
К теме! В июле члены ОПЕК+ будут добывать дополнительные 411 тысяч баррелей нефти в день. Это не впервые нефтяной картель согласовывает увеличение добычи в 2025 году. Добавим, что увеличение добычи нефти спровоцировало обвал цен на нефть.
Лица знакомые с ситуацией, заявили, что Саудовская Аравия выступает за увеличение добычи. Одна из главных причин – это то, что некоторые члены ОПЕК+ не придерживаются квот, перевыполнив план добычи нефти. Для примера, можно вспомнить о Казахстане и Ираке.