Яке місце обрати, аби зберігати кошти
Спеціальне місце для зберігання грошей має бути у вашому будинку. Йдеться зовсім не про "заначку", пише 24 Канал.
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Недарма кажуть: гроші люблять повагу. Тобто, місце, де вони складені, має бути захищене від негативно впливу. Зокрема, потрібно врахувати такі фактори:
- гроші потрібно складати у місці, що заховане від сторонніх очей;
- гроші мають складатися акуратно у конкретно визначене місце, де вони будуть закриті (підійдуть шкатулка або конверт);
- місце зберігання має бути захищене від сонячного світла.
Цікаво! Згідно з фен-шуєм, гроші необхідно розмістити у правильній частині будинку. Йдеться, саме про південно-східну або східну сторони.
Як носити гроші з собою
Гроші потрібно правильно складати не тільки вдома. Важливо також акуратно носити їх з собою, дотримуючись таких правил:
- акуратно розкладайте гроші в гаманці, купюри мають бути викладені "одна до одної";
- перераховуйте гроші, аби знати, яку суму ви маєте;
- якщо у вас немає гаманця, акуратно складіть гроші в кишеню чи сумочку (головне, аби це було відокремлене від інших речей місце).