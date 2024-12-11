Когда банки и обменник не принимают доллары 2003 года

Сохранения в иностранной валюте – это довольно распространенная практика в Украине. Однако с обменом некоторых долларов могут возникнуть проблемы.

Почему не принимают доллары 2003 года

Национальный банк Украины неоднократно заявлял, что год выпуска долларов не влияет на возможность их обмена. Ведь действительными являются все доллары, которые были выпущены с 1914 года. Об этом пишет 24 Канал.

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Главное, чтобы банкноты прошли проверку на подлинность, а также были в надлежащем состоянии для обмена. Эти правила действуют и для долларов 2003 года.

Однако банки и обменники имеют право не принимать такие банкноты долларов США для обмена:

Фальшивые купюры;

Банкноты, которые имеют признаки значительного износа и/или повреждения. Такие купюры, как правило, возвращают иностранному банку-корреспонденту для проведения обмена в рамках процедуры инкассо.

Напомним, что в Украине больше не является актуальным определение "незначительно изношенные банкноты иностранных валют". Его отменил НБУ, чтобы минимизировать случаи манипуляций при обмене валют.