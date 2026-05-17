Нержавейка: сколько платят за килограмм и реально ли на этом заработать

Цены на металлы отличаются в зависимости от процентного клада веществ. На окончательную прибыль влияют также регион и компания, где сдавать металлолом. Как окажутся, сдача металлов не только выгодное дело для кошельков, но и полезное для природы и экологии.

Какие цены на килограмм нержавейки?

О том, сколько можно заработать на нержавеющей стали, говорится на ресурсе "МеталоБрухт".

Смотрите также Инвестиция в победу: сколько можно заработать на военных ОВГЗ и как они работают

Прежде всего стоит учитывать, что цены при сдаче нержавейки зависят от 2 основных факторов. Один из них – это объем, в котором человек сдает сталь.

Другой – содержание никеля в сплаве. Так, если никеля больше, то и цена будет выше. Если же вещества меньше в составе, то цена соответственно будет ниже.

По состоянию на 5 мая 2026 года цены на килограмм нержавейки были такими:

нержавейка (9,5 – 17% никеля) – 10 гривен;

нержавейка (8 никеля) – 8 гривен;

нержавейка стружка – 5 гривен.

Однако стоит учитывать, что в каждом городе или области, а также в отдельной компании приема – цены могут отличаться.

Отдельную стоимость предлагают также для тех клиентов, которые сдают нержавейку в больших объемах. Тогда цена договорная и обычно килограмм стоит дороже, чем в прописанных прайсах.

Заметьте! Перед тем как сдавать металлы стоит исследовать самые выгодные условия. Поискать точки, где лучшие цены, например. В частности можно регулярно отслеживать изменение стоимости и дождаться лучших условий для себя – только тогда сдать лом или металлы.

Как меняются цены на металлолом и что это нужно знать о сдаче металлов?

На странице LIDERSPLAV специалисты рассказывают, что цены на металлы могут колебаться довольно часто. И на это есть ряд показателей.

Так, если падают цены на бирже, то в пункте приема металлов реагируют соответственно. Следующая причина – курс доллара. Ведь рынок металлов напрямую связан с валютой.

Важно также учитывать заказы заводов. Если предприятие не успело переработать предыдущие объемы и не подало новые заказы, пункты будут снижать цены.

В частности надо учитывать качество металлов, которые человек собирается сдать. Так специалист отмечает, что низкий заработок в один из дней сдачи лома – это не "прихоть" пунктов приема, а рыночная реакция.

В то же время на ресурсе alphaeco.com.ua, исследовательница экологических практик Диана Лисовая отмечает, что утилизация металлолома – это не только выгода для кошельков, но и для природы.

Металлы – один из немногих материалов, которые перерабатываются бесконечное количество раз без потери качества. Сталь из вашего старого радиатора может стать арматурой в новостройке. Медь со снятой проводки вернется в виде кабеля или детали электродвигателя,

– объясняет Лесная.

Так, польза от сдачи металлолома заключается в экономии ресурсов и уменьшении отходов. Другими словами, использованный металл не лежит без дела. Его используют заново, что позволяет в чем-то сохранить природу, а где-то избежать ее загрязнения или загромождения.

В частности специалист добавляет, что это польза для планеты через чистоту у себя дома или в гаражах, которые иногда люди превращают в склады советской техники. Ну и нельзя не отметить о финансовой выгоде. Автор материала советует рассортировать металлы, очистить их при необходимости и сдавать большими партиями, чтобы получить значительную прибыль.

Что нужно знать о ?

Ранее Financial Times сообщали, что цены на медь стремительно растут из-за возможного дефицита ресурса в мире. В частности стратег по базовым металлам финансовой группы Marex Аластер Мунро рассказал, что многие участники рынка "говорят о структурном дефиците меди с 2026 года".

В Украине пока без дефицита. Цены за килограмм лома латуни колеблются от 180 до 273 гривен за килограмм. Средняя стоимость – 238,93 гривны. В то же время чтобы увеличить доход от сдачи металла надо его почистить. Также стоит проверить цены в разных точках приема.

Больше всего в мае украинцы могут заработать с цветных металлов, а также олова, никеля, меди.