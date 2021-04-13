Кореец по происхождению Билл Хванг зарабатывал свои миллиарды, будучи инвестором. Но, взяв на себя высокие риски, потерял все за 2 дня.

Хотя Билл Хванг и не был в десятке самых богатых людей мира, богачи из этого списка могли позавидовать этому инвестору. Ведь почти все деньги Джеффа Безоса в акциях его компании Amazon, а Илона Маска – в активах Tesla. Билл Хванг же имел ликвидные 20 миллиардов долларов – то есть с легкостью мог ими распоряжаться.

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Как Билл Хванг заработал деньги

Первый фонд. Билл Хванг основал собственный фонд Tiger Asia Management . За с воего подъема фирма накопила активы на сумму более 10 миллиардов долларов.

Проблемы с законом. Однако вскоре Комиссия по ценным бумагам США (SEC) начала расследовать деятельность Билла Хванга. Его обвинили в использовании конфиденциальной информации для продажи акций китайских банков. Хвангу пришлось заплатить более 60 миллионов долларов штрафа и закрыть фонд.

Второй фонд. После этого Хванг открыл Archegos как семейный фонд. Фактически это лазейка в американском законодательстве, которая освобождает семейные фонды от регистрации инвестиционных консультантов в SEC. Таким образом, ему удалось не раскрывать своих владельцев, руководителей и точное количество денежных активов, которыми он распоряжался. Именно фонд Archegos принес Хвангу его состояние.

Как Билл Хванг потерял деньги

Как основатель и руководитель фонда Archegos, Билл Хванг потерял свое состояние, когда фонд потерпел крах. Вместе с этим пострадали и банки, которые с ним сотрудничали:

Потери компании Nomura оценивают в 2 миллиарда долларов;

Банка Credit Suisse – 3 – 4 миллиарда долларов.

Банки Goldman Sachs, Deutsche Bank и Morgan Stanley, которые тоже были прайм-брокерами фонда, обошлись меньшими потерями.

Почему фонд обанкротился

Фонд Archegos сделал массовые ставки и утроил акции ViacomCBS (медийная компания) в своем портфеле. Но после того, как акции компании начали падать, брокеры от имени Archegos начали их массово скидывать.

По неподтвержденным данным фонд использовал высокое кредитное плечо, которое при благоприятных условиях увеличивает прибыль, а при этих условиях – увеличило убытки.

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