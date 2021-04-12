Китайский коммерческий гигант Alibaba оштрафовали на 2,75 миллиарда долларов. Ответы на вопрос, за что наказали компанию и как отреагировал рынок – ищите ниже.

Китай наказал Alibaba за злоупотребление положением доминанта на рынке. Всемирно известная корпорация стала центром внимания китайских властей после того, как ее основатель Джек Ма публично раскритиковал регулятивную систему в Поднебесной.

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Эксклюзивный продавец

После того как новость о штрафе Alibaba была обнародована, стоимость акции компании на гонконгской бирже стремительно пошла вверх. На развитие ситуации повлияли два ключевых фактора:

устранение неопределенности,

штраф и другие корректирующие меры не стали сверхтяжелым бременем для компании.

Главный исполнительный директор коммерческого титана Даниэль Чжан отметил, что Alibaba готова упростить условия сотрудничества с продавцами в рамках "комплексных мероприятий", реализации которых требуют регулятивные органы Китая.

Одно из ключевых требований официального Пекина заключается в том, чтобы компания Alibaba больше не заставляла продавцов, которые хотят продавать свои товары на одной из крупнейших коммерческих площадок в мире, выбирать между ними и их конкурентами.

Эта практика также известная как "эксклюзивный продавец". Критики считают, что именно эта стратегия помогла компании стать лидером рынка в Китае. Руководство Alibaba заявил, что несмотря на рекордный штраф, они уверены, что государство и в дальнейшем будет их поддерживать.

Они подтвердили нашу бизнес-модель. Мы чувствуем себя комфортно, так как нет ничего неправильного в нашей фундаментальной бизнес-модели,

– заявил исполнительный вице-президент китайского гиганта Джо Цай.

Рынок акций

Акции Alibaba выросли на 8% на торгах в Гонконге, добавив к рыночной стоимости 48,5 миллиарда долларов. Таким образом, компания продемонстрировала наибольший дневной прирост за последние три месяца. По данным аналитиков Everbright Sun Hung Kai, после принятия решения по поводу штрафа для Alibaba, сомнения на рынке относительно детища Джека Ма исчезли. Ожидается, что реализация наказания позволит цене акций компании снова привлечь внимание на рынке.

Кроме того, Государственная администрация по регулированию рынка (SAMR) также обязала Alibaba кардинально изменить внутренние правила выполнения и защиты прав потребителей.

Moody's Investors Service информирует, что корректирующие меры, скорее всего, станут причиной уменьшения доходов компании, поскольку дальнейшее расширение ее доли на рынке будет ограниченным. Еще одним фактором, который ударит по доходам корпорации являются инвестиции, необходимые для кампании по привлечению продавцов и модернизации своих продуктов и услуг.

Стоимость акций Alibaba выросла после новости о штрафе / Инфографика Investing.com

реакция компании

В корпорации заверили, что они решительно настроены выплатить штраф государству в размере 2,75 миллиарда долларов ( 18 миллиардов юаней). Исполнительный заместитель вице-президента Джо Цай выразил надежду, что на этом их сотрудничество с антимонопольным регулятором закончится.

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Кроме того, Цай подчеркнул, что коммерческий гигант не возлагает все свои надежды на "эксклюзивный контракт" с ними, чтобы удержать продавцов на своей платформе. По его словам, в прошлом такую ​​практику использовали только с небольшим количеством флагманских магазинов Tmall.

Штраф в размере 2,75 миллиарда долларов для Alibaba стоит воспринимать, как значительную, но не доступную цену, которую необходимо заплатить, чтобы начать процесс примирения с пекинским режимом,

- сказал президент Sage Capital Франклин Чу.

Alibaba все еще остается привлекательным и удобным способом инвестировать в экономику Китая, которая развивается очень быстрыми темпами.