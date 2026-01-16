Клиенты Приватбанка рискуют потерять доступ к своему счету: как это предотвратить
- Клиенты Приватбанка могут потерять доступ к счету, если не актуализируют свои данные.
- Обновление данных осуществляется по крайней мере раз в пять лет в соответствии с законодательством Украины.
Клиентам Приватбанка при определенных обстоятельствах могут ограничить доступ к счету и приложению в частности. Это возможно, если человек не актуализировал свои данные.
Почему украинцы могут потерять доступ к Приватбанку?
Обновлять данные важно, чтобы банк продолжал обслуживать счета. Актуализация происходит в соответствии с действующим законодательством. Поэтому каждый банк Украины должен принимать меры проверки и обеспечивать актуальность полученных и имеющихся документов, а также информации о своем клиенте.
Период обновления данных для каждого клиента определяется индивидуально по совокупности факторов. Но не реже чем раз в пять лет.
Если ваши идентификационные данные не изменились, банк все равно должен получить документальное подтверждение их действия и обновить вашу информацию в анкете-опроснике,
– отметили на сайте.
Важно! Человек не сможет осуществлять никаких операций по картам и счетам до актуализации данных.
Как актуализировать анкетные данные через приложение?
Актуализация данных через Приват24 происходит следующим образом:
- Нужно войти в приложение и нажать кнопку "Актуализировать информацию".
- Далее необходимо подтвердить, что отсутствуют связи со странами-агрессорами.
- Следующий шаг – подтвердить операцию с помощью ПИН-кода карты.
- Заполнить личные данные.
- Добавить документ (его можно подтянуть из приложения Дія или выбрать из перечня и перейти к следующему шагу).
- Сфотографировать документ, если не воспользовались приложением Дія.
- В веб-версии Привата24 следует добавить файл с фото оригинала документа.
- Заполнить адрес регистрации и/или проживания.
- Указать социальный статус.
- После добавления документов и прохождения всех этапов появится отметка "Документы получены на проверку", затем она изменится на "Подпишите документы. Остался последний шаг".
- Нажать на нее для подписания анкеты.
- Подписать сформированные документы.
Обратите внимание! Подробная видеоинструкция опубликована на сайте.
Что еще следует знать о Приватбанке?
С 1 января 2026 года Приватбанк ввел изменения. Банк внедряет платную доставку банковских карт как в Украине так, и за рубежом. Об этом сообщили на сайте банка.
Доставка обойдется в 80 гривен без налога на добавленную стоимость. Но не следует путать доставку карты и ее выпуск.
Обратите внимание! Доставка – это отдельная услуга. А за выпуск карты иногда тоже придется заплатить деньги.
Какая есть еще актуальная информация по Приватбанку?
Приватбанк взимает комиссию за перевод с карты для выплат на карту в другом украинском банке она в размере 0,5% и не менее 5 гривен для перевода.
В то же время Приватбанк подписал соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) совместно с Европейским инвестиционным фондом (ЕИФ). Это предоставит малому и среднему бизнесу доступ к финансированию в размере до 100 миллионов евро.